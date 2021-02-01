CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan "doğal gaz zammı" açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan "doğal gaz zammı" açıklaması Açıklaması

01.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:09
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Pandeminin de etkisiyle doğal gaz fiyatları dünya genelinde düşerken, ülkemizde otomatik zamlarla artmaya devam etmesi akılları karıştırmaktadır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Pandeminin de etkisiyle doğal gaz fiyatları dünya genelinde düşerken, ülkemizde otomatik zamlarla artmaya devam etmesi akılları karıştırmaktadır." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, doğal gaz fiyat tarifelerinde, konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında 1 Şubat itibarıyla yüzde 1 oranında zam yapıldığını anımsattı.

Bunun 30 gün içinde yapılan ikinci zam olduğunu, iktidarın 5 ay önce Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili vatandaşlara verdiği müjdenin ortada olduğunu bildiren Akın, "Vatandaşlarımız salgın koşullarında doğal gazda verilen müjdelerin yansıması olarak faturaların düşmesini beklemektedir. İktidarın vatandaşlara verdiği müjde, doğal gaz zammının otomatiğe bağlanması olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan rezervle ilgili maliyet hesaplaması ve fizibilite çalışmalarının tamamlanmadığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar yapılmadan gazın vatandaşın kullanımına sunulacağı algısını yaratmak en basit anlamla vatandaşları kandırmaktır. Pandeminin de etkisiyle doğal gaz fiyatları dünya genelinde düşerken, ülkemizde otomatik zamlarla artmaya devam etmesi akılları karıştırmaktadır. Sayın Enerji Bakanı iki hafta önce doğal gaz tüketiminde rekor kırılmasıyla övünürken, rekor oranda gelmeye başlayan faturalar ısınmak isteyen vatandaşlarımızda soğuk duş etkisi yaratmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Yıldız Tilbe Tuba Büyüküstün Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ahmetli Oyunlar Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan "doğal gaz zammı" açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:19:03. #1.14#
title