CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Bodrum Belediye Başkanı Aras'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, Bodrum ve Milas'ta güzel çalışmalar olduğunu, tüm belediye başkanlarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Belediyelerin salgın sürecinde insanüstü bir mücadele verdiklerini ifade eden Akın, "Halka hizmet etmenin ne olduğunu 11 büyükşehrimiz ile diğer il ve ilçe belediyelerimizde görüyoruz. Oradaki projelerimizi, yaptıklarımızı anlatmak için mücadele vereceğiz. Muğla genelinde Türkiye'ye örnek olacak, takdirle karşılanacak çok güzel çalışmalar var." dedi.

Muğla, Bodrum ve ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını dile getiren Akın, şöyle konuştu:

"Genel başkanımızın ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde neler yapmamız gerektiği belli. Onların üzerinde çalışıyoruz ve her fırsatta onları anlatıyoruz. Halka dokunan yerler belediyeler olduğu için o dokunmalarda hem partimize hem de memleketimize katkınız çok büyük. İnsanlar memnun ve mutlu. Belediye başkanlarımızın olduğu her yerde oylarımız artıyor genel olarak. Özellikle insanların 'ben bu memlekete 40 yıldır vergi ödüyorum ama bir gün benim yanımda olunmasını bekledim.' diyenlerin yanında oldunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz."

Yeşil enerji konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Akın, yeşil mutabakat projesi çalışmalarında sona geldiklerini, mutabakat hazırlandıktan sonra belediyelerle paylaşacaklarını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Aras da ilçenin resmi nüfusunun 176 bin 500 kişi olduğunu, bu rakamın şu anda 400-450 bin seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Aras, şunları kaydetti:

"Bunun olumsuz sonuçları da oldu. Salgınla birlikte buraya yerleşen insanların artış göstermesiyle, enerji, yol, su gibi temel ihtiyaçlarda sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Daha önce yaz aylarında sadece 3-4 ay bu nüfusa hizmet veriyorduk ve belediye olarak personel istihdamımızı ona göre sağlıyorduk. Geçici işçilerimizin görevleri de sona erdi. Şimdi mevcut personelimiz canla başla çalışıyorlar. Bir şekilde bu durumun üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

Mevcut imar planlarında Bodrum'un yalnızca yüzde 13'ü imara açık. Bunun yüzde 7'si yapılaşmış durumda. Eğer yüzde 13'ü yapılaşırsa biz Bodrum'da yaşayamayız. Onun için planlarla da ilgileniyor ve tekrar gözden geçirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kadim sorunlarımız var. Bunlardan en büyüğü altyapı. Bodrum'da uzun yıllardır altyapıyla ilgili hiçbir yatırım yapılmamış. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz ile uzlaşmacı bir birliktelikle yürüttüğümüz çalışmalar hemen başladı."

Ziyarette, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ile yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı