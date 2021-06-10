CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: "Ankara-Sivas YHT Projesi yılan hikayesine döndü"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: "Ankara-Sivas YHT Projesi yılan hikayesine döndü"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: 'Ankara-Sivas YHT Projesi yılan hikayesine döndü'
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin açılışı için 2012'den bu yana 6 kez tarih verildiğini ifade ederek "Ankara-Sivas YHT Projesi yılan hikayesine döndü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nin açılışı için 2012'den bu yana 6 kez tarih verildiğini ifade ederek "Ankara-Sivas YHT Projesi yılan hikayesine döndü." eleştirisinde bulundu.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Akın, Ankara-Sivas YHT projesiyle ilgili rapor hazırladı.

Raporunda projeyle ilgili ilki 2007'de olmak üzere bugüne kadar pek çok ihale yapıldığını, yanlış planlama nedeniyle inşaat devam ederken güzergahın değiştirildiğini öne süren Akın, "YHT projesi iktidarın plansızlığının ve kamu parasını nasıl savurduğunun en açık örneğidir." görüşünü savundu.

Projenin inşaatına 2008'de başlandığını aktaran Akın, güzergahın değişmesi nedeniyle 10 bin 618 metre olan tünel boyutunun 43 bin 742 metreye, 2 bin 730 metre olan viyadük boyutunun da 11 bin 263 metreye çıktığını anlattı.

Hattın yapımında yaşananların büyük bir kamu zararı ve zaman kaybına neden olduğu iddiasında bulunan Akın, proje kapsamında bugüne kadar yapılan harcamanın bugünkü değere göre 10 milyar liranın üzerinde hesaplandığını ileri sürdü.

Hattın bir bölümü henüz tamamlanmadan eski raylı sistem üzerinden çalışmasına karar verildiğini ve proje bitmeden eylül ayında açılışın yapılması için hazırlıklara başlandığını anlatan Akın, projenin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Ankara-Kırıkkale arasında mevcut konvansiyonel hattın kullanılacağını, buna göre Ankara-Sivas arasında çalışacak hızlı trenlerin hattın yaklaşık beşte birlik bölümünde eski raylar üzerinde yol alacağını kaydetti.

Hattın ilk olarak 2012'de hizmete açılacağının duyurulduğunu, ilk duyuruyla birlikte bugüne kadar 6 kez açılış için tarih verildiğini ifade eden Akın, "Ankara-Sivas YHT Projesi yılan hikayesine döndü." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu! Yüzde 39,9 'Millet İttifakı'na yakınım' diyor
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar damga vurdu! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
65 bin kişinin oy kullandığı Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71,8 oy aldı
65 bin kişinin oy kullandığı Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71,8 oy aldı
Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Hoca bile olamazsın' sözlerine yanıt: O üniversitede 8 sene ders verdim
Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun "Hoca bile olamazsın" sözlerine yanıt: O üniversitede 8 sene ders verdim

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Muharrem İnce Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Hasibe Eren Sarp Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roland Garros Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: "Ankara-Sivas YHT Projesi yılan hikayesine döndü" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 12:31:49. #1.13#

title