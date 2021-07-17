CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Afyonkarahisar'da "Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm" toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Afyonkarahisar'da "Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm" toplantısına katıldı.

Akın, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin yaşanabilir bir kentsel dönüşüme ihtiyacının olduğunu söyledi.

Dönüşüme insan ve çevre odaklı bakılması gerektiğini dile getiren Akın, "Afyonkarahisar'da yapılacak kentsel dönüşüm alanına önceden de gittim, gezdim, inceledim ve gördüm. Yani tam merkezi ve muhteşem bir yer. İnşallah, sizler de kendi yerlerinizden ayrılmadan hep birlikte kalın. Bizim mücadelemiz budur." diye konuştu.

Yerinde dönüşümde temel ilkelerin şeffaflık, uzlaşı ve adalet olduğunu anlatan Akın, merkezi ve yerel yönetim iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderildiği bir kentsel dönüşüm yasasının da hazırlanması gerektiğini aktardı.

Akın, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümün planlanması, uygulanması ile her aşamasında ilgili meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, bilim insanlarının ve dönüşüm bölgesinde yaşayan yurttaşların aktif katılımıyla ve denetim kanalları açık tutularak devam ettirilmelidir. Yaşanabilir kentsel dönüşüm deprem, sel, iklim değişikliği ve diğer afet risklerine karşı kentsel dayanaklılığı artırmanın yanında konut dışı dönüşümle iyi bir çevrede yaşama anlamına gelmelidir."

Toplantıya, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, yerel yönetim uzmanı Ali Mert Taşçıer, İl Başkanı Yalçın Görgöz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Gülşen Serra Arıtürk Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 22:50:41. #1.16#

title