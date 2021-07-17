CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Afyonkarahisar'da "Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm" toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Afyonkarahisar'da "Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm" toplantısına katıldı.

Akın, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin yaşanabilir bir kentsel dönüşüme ihtiyacının olduğunu söyledi.

Dönüşüme insan ve çevre odaklı bakılması gerektiğini dile getiren Akın, "Afyonkarahisar'da yapılacak kentsel dönüşüm alanına önceden de gittim, gezdim, inceledim ve gördüm. Yani tam merkezi ve muhteşem bir yer. İnşallah, sizler de kendi yerlerinizden ayrılmadan hep birlikte kalın. Bizim mücadelemiz budur." diye konuştu.

Yerinde dönüşümde temel ilkelerin şeffaflık, uzlaşı ve adalet olduğunu anlatan Akın, merkezi ve yerel yönetim iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderildiği bir kentsel dönüşüm yasasının da hazırlanması gerektiğini aktardı.

Akın, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümün planlanması, uygulanması ile her aşamasında ilgili meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, bilim insanlarının ve dönüşüm bölgesinde yaşayan yurttaşların aktif katılımıyla ve denetim kanalları açık tutularak devam ettirilmelidir. Yaşanabilir kentsel dönüşüm deprem, sel, iklim değişikliği ve diğer afet risklerine karşı kentsel dayanaklılığı artırmanın yanında konut dışı dönüşümle iyi bir çevrede yaşama anlamına gelmelidir."

Toplantıya, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, yerel yönetim uzmanı Ali Mert Taşçıer, İl Başkanı Yalçın Görgöz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay