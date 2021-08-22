CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan "Yeşil Mutabakat" değerlendirmesi Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan "Yeşil Mutabakat" değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan 'Yeşil Mutabakat' değerlendirmesi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Hakan Firik - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak hep birlikte ülkemizin yeşil dönüşümünü biz yapacağız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak hep birlikte ülkemizin yeşil dönüşümünü biz yapacağız." dedi.

Akın, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Burhaniye 2. Kitap Fuarı'nın üçüncü gününde gerçekleştirilen "Enerjide yeşil dönüşüm ve Türkiye" konulu oturumda, seçim bildirgesi çalışmalarını uzun zamandır sürdürdüklerini söyledi.

Ülkede bir yeşil dönüşüme ihtiyaç olduğunu savunan Akın, şöyle konuştu:

"Doğanın da bize dayattığı gibi… 'Benimle oynamayın yakarım sizi, benimle oynamayın hasta ederim sizi' dediği gibi 'Benim yollarımla havzalarımla oynamayın, yataklarımla oynamayın sizi ezip geçerim' dediği gibi bir yeşil dönüşüme ihtiyaç var; bir kere bu kesin. Biz de yeşil dönüşüm adı altında çalışmamızı yaptık. Bir kere dünyada artık bir yeşil dönüşüm var. Bütün dünyada var. Avrupa'da yeşil mutabakat var. Şunu net olarak söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak hep birlikte ülkemizin yeşil dönüşümünü biz yapacağız."

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, fuarın üçüncü günü etkinliklerine katılanlara birer plaket ve zeytin ürünleri hediye etti.

Burhaniye 2. Kitap Fuarı'nın üçüncü günü, Ören plajında gerçekleştirilen Grup Pera konseri ile tamamlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan 'Yeşil Mutabakat' değerlendirmesi Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan 'Yeşil Mutabakat' değerlendirmesi Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan 'Yeşil Mutabakat' değerlendirmesi Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan 'Yeşil Mutabakat' değerlendirmesi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Firik

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