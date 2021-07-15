CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan bayramı mesajı: "Güzel günlere milletimizle kavuşacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, milletin sağlıkla, huzur içinde yaşadığı Türkiye'nin özlemini duyduğu günlerden geçerken geleceğe, umutla baktıklarını söyleyerek bayram mesajı verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, milletin sağlıkla, huzur içinde yaşadığı Türkiye'nin özlemini duyduğu günlerden geçerken geleceğe, umutla baktıklarını söyleyerek bayram mesajı verdi.

CHP'li Ahmet Akın, Kurban Bayramı'nı kutladığı mesajında, birlik, beraberlik, dayanışma vurgusu yaptı. "Bayramlarımız; kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, paylaşma ve dayanışma duygularımızı pekiştirdiğimiz kutsal günlerimizdir" diyen Ahmet Akın şöyle devam etti:

"Bereketin, birlikteliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın günü olan mübarek Kurban Bayramı'nı pandeminin gölgesinde, derin bir ekonomik buhran içerisinde yaşıyoruz. Ama umutsuz değiliz. Umutsuzluğa kapılmayacağız. Çünkü birlikte olma ve dayanışmanın verdiği güç ile sevgi ile dostlukla birleşir, bütünleşir ve pekişir, bizlere yarınlar için umut verir. Bu bayramın da, dayanışma içerisinde, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak, aile büyüklerimizin hayır dualarını alarak, çocukları, öksüzleri ve yetimleri sevindirerek bayram sevincini çoğalttığımız bayram olmasını diliyorum. Her şeyden önce vatanımız için, milletimiz için gözlerini kırpmadan kendini feda eden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, minnetle anıyorum. Şehit anne ve babalarımızın ellerinden öpüyor, şehit ailelerimize bir kez daha sabır diliyorum. Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı