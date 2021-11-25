CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Akaryakıta ortalama 3 günde bir zam geliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Akaryakıta ortalama 3 günde bir zam geliyor. Bu insafsızlıktır. Birkaç gün içinde benzin ve motorinin litre fiyatının 10 liraya çıkması ve akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların dört haneli olması beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Akın, yazılı açıklamasında, döviz kurundaki artış nedeniyle iğneden ipliğe her şeye zam gelirken, yaşanan son döviz krizinin etkilerinin yine ilk olarak akaryakıt ürünlerine yansıdığını belirtti.

Son iki ay içerisinde akaryakıt ürünlerine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 20 defa zam geldiğini aktaran Akın, bir depo LPG'nin maliyetinin son iki ayda 155 lira 50 kuruş arttığını bildirdi.

Motorine son iki ayda 5 defa, benzine ise 7 defa zam yapıldığını ifade eden Akın, benzinin litre fiyatının 2 lira 97 kuruş artarak 9 lira 75 kuruşa çıktığını kaydetti.

Bir depo benzinin maliyetinin 148 lira 50 kuruş arttığına dikkati çeken Akın, "Akaryakıta ortalama 3 günde bir zam geliyor. Bu insafsızlıktır. Birkaç gün içinde benzin ve motorinin litre fiyatının 10 liraya çıkması ve akaryakıt istasyonlarındaki tabelaların dört haneli olması beklenmektedir." değerlendirmesini yaptı.

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AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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