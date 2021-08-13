CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan enerjide "Yeşil Tarife" açıklaması Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan enerjide "Yeşil Tarife" açıklaması Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan enerjide 'Yeşil Tarife' açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yeşil enerjide yeni bir dönemi başlatmak amacıyla uygulamaya koyduğu Yeşil Tarife'yi (YETA) herkesin ulaşabileceği bir seviyeye getirmesi gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yeşil enerjide yeni bir dönemi başlatmak amacıyla uygulamaya koyduğu Yeşil Tarife'yi (YETA) herkesin ulaşabileceği bir seviyeye getirmesi gerektiğini bildirdi.

Akın, yazılı açıklamada, YETA'nın 1 Ağustos 2020'de uygulamaya konulduğunu hatırlattı.

İklim krizi gerçeği dikkate alındığında, yeşil enerji kullanımının özendirilmesi ve teşvik edilmesinin şart olduğuna dikkati çeken Akın, YETA uygulaması kapsamında mesken, sanayi, ticarethane, tarımsal sulama ve aydınlatma için yeşil tarife başlığında tek bir tarife hazırlandığını belirtti.

Uygulanmanın hayata geçtiği bir yıl içerisinde YETA'nın normal tarifenin neredeyse iki katına çıktığına işaret eden Akın, son olarak 1 Temmuz'da elektrikte normal tarifelerde yüzde 15 oranında zam yapılırken, yeşil tarifenin ise yüzde 24 oranında zamlandığını ifade etti.

Akın, meskenlerde normal abonelere göre yüzde 98 oranında çok daha pahalı olduğuna dikkati çekerek, YETA'nın uygulama amacı olan teşvikten söz edilemeyeceğini öne sürdü.

YETA uygulamasının iklim kriziyle mücadele için yeşil enerjinin kullanımının özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla başlatıldığını vurgulayan Ahmet Akın, şunları kaydetti:

"Ancak iktidar, bir yıl içinde yaptığı fahiş zamlarla vatandaşların tercih etmesi yerine neredeyse bu uygulamadan kaçmasına neden oldu. Bugün yaklaşık 39 milyon mesken abonesinin yalnızca 100'ü, yaklaşık 7 milyon ticarethane abonesinin ise 56'sı YETA'yı kullanıyor. YETA uygulamasının tanıtımı ve sistemin hayata geçmesi için muhtemelen milyonlarca lira harcanırken; uygulamanın hayata geçtiği bir yıl içinde YETA'dan elde edilen gelir ise 30 bin 102 lira oldu. Nereden bakarsanız tam bir başarısızlık örneği. İktidarın iklim kriziyle mücadeleyi de dikkate alarak YETA'yı ulaşılabilir seviyeye getirmesi gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan enerjide "Yeşil Tarife" açıklaması Açıklaması - Haberler
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