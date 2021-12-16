CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, yeni asgari ücreti değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Döviz kurunun hızla artışı ve gerçek enflasyonun neredeyse yüzde 60'lara dayandığı bir ortamda 4 bin 250 lira asgari ücret, sofradaki eksilen temel besin maddelerini geri getirmemiştir." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yeni belirlenen asgari ücrete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin ne dolar karşısındaki kaybının yerine konduğunu ne de asgari ücretlinin sofrasından eksilen ürünleri tam olarak karşıladığını savundu.

Kurdaki artışın henüz tüketiciye tam yansımadığı düşünüldüğünde asgari ücrete gelen zammın, asgari ücretlinin cebine dahi girmeden yok olup gideceğini ileri süren Ağbaba, "Asgari ücretliye 'bizim paramız Türk lirasıdır' diyor. Yandaşa, Katarlılara, beşli çeteye, dövizle dolarla ihale dağıtanların, mevzu emekçiye gelince milli paramızı hatırlaması, en hafif deyimiyle emek düşmanlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, AK Parti'nin yıllarca CHP'nin dile getirdiği bir vaadi daha gerçekleştirdiğini ve asgari ücretten vergiyi kaldırdığını, bunun emekçiler adına olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Sadece dolar karşısındaki kaybın karşılanması için bile asgari ücretin en az 5 bin 900 lira olması gerektiğini öne süren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Döviz kurunun hızla artışı ve gerçek enflasyonun neredeyse yüzde 60'lara dayandığı bir ortamda 4 bin 250 lira asgari ücret, sofradaki eksilen temel besin maddelerini geri getirmemiştir. 4 bin 250 lira asgari ücret bugün itibarıyla 241 avroya denk gelmektedir. Döviz kurunun ilerleyen günlerde nerelere gideceği de henüz belirsizdir. Yeni asgari ücretle Türkiye, Avrupa'da sonuncu olmaya devam edecek. Üstelik Avrupa'da asgari ücrete yapılacak zam oranının henüz belirlenmediğini de not edelim. Türkiye, daha yeni yıla başlamadan sonunculuğunu ilan etti."

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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