CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın Kovid-19 tedavisi hastanede sürüyor
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın Kovid-19 tedavisi hastanede sürüyor

11.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 09:54
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'nın Kovid-19 tedavisi hastanede sürüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi hastanede devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi hastanede devam ediyor.

28 Kasım'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evde karantinada olan Ağbaba'nın akciğerlerinde tutulum, kalpte de çarpıntı oluşması üzerine İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldığı ve burada tedavisine devam edildiği öğrenildi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, sosyal medya hesabından, "Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Veli Ağbaba'yı hastanede ziyaret ettim. Kovid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyaretler yasak, herkese selamları var en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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