CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ziyaretlerde bulundu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ziyaretlerde bulundu

30.10.2020 18:53 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Karabük ve Safranbolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Karabük ve Safranbolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ağbaba, partisinin il başkanlığını ziyaretinde, vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a rahmet, ailesine başsağlığı; deprem nedeniyle de İzmirlilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Karabük'ün önemli bir kent olduğunu ifade eden Ağbaba, demir çelik fabrikalarının temellerini atanlara ve gelişmesini sağlayanlara teşekkür etti.

Tek partili dönemle ilgili zaman zaman tartışmalar yaşandığını belirten Ağbaba, "Bazen tek partiyi de katarak, 'ne yapılmış' deniyor. Tek partili dönem aslında Türkiye'de yaşayan insanların tamamının koalisyonu olan bir dönemdir." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni bir yönetime ihtiyacı olduğunu, gezdikleri Anadolu'da insanların değişim istediğini savunan Ağbaba, seçime her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Ağbaba, hükümetin ekonomi ve dış politikasını eleştirdi.

Kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Ağbaba, ardından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Ağbaba'ya, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve İl Başkanı Abdullah Çakır eşlik etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ziyaretlerde bulundu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ziyaretlerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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