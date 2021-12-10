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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, işsizlik rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, işsizlik rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK ile İŞKUR arasında aylardır devam eden tezatlık, ekim ayında da devam etmiştir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK ile İşkur arasında aylardır devam eden tezatlık, ekim ayında da devam etmiştir. Devletin iki kurumu işsizlik verileri üzerinden aylardır birbirlerini yalanlamaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK'in ekim ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre işsizliğin ekim ayında düştüğünü belirten Ağbaba, TÜİK'in her ay düşürdüğü işsizliği, İŞKUR'un yükseltmeye devam ettiğini kaydetti.

TÜİK'in, işsiz sayısını, ekimde bir önceki aya göre 75 bin kişi düşüşle 3 milyon 717 bin kişi olarak açıkladığını bildiren Ağbaba, "Lakin devletin bir başka kurumu İŞKUR ise eylül ayından ekim ayına işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısındaki artışın 114 bin olduğunu açıklıyor. TÜİK ile İŞKUR arasında aylardır devam eden tezatlık, ekim ayında da devam etmiştir. Devletin iki kurumu, işsizlik verileri üzerinden aylardır birbirlerini yalanlamaya devam etmektedir." görüşünü aktardı.

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

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AA / Barış Gündoğan - Ekonomi Haberleri

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