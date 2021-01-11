CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba "işsizlik rakamlarını" değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK'in açıklamış olduğu işsizlik oranının dışında son bir yılda geniş tanımlı işsizlik 2 milyon 462 bin kişi artarak 10 milyon 513 bin kişiye ulaşmıştır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK'in açıklamış olduğu işsizlik oranının dışında son bir yılda geniş tanımlı işsizlik 2 milyon 462 bin kişi artarak 10 milyon 513 bin kişiye ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK'e göre işsiz sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi olduğunu belirtti.

TÜİK'e göre yine son bir yılda istihdamda 896 bin kişinin azaldığını savunan Ağbaba, "Her ay olduğu gibi yine TÜİK'in kılı kırk yaran işsizlik hesabına şahit olmuş oluyoruz. Hem istihdamı düşürüp hem işsizliğin azaldığını söyleyen, iş bulma ümidi olmayan ve iş aramaktan vazgeçenleri işsiz saymayan TÜİK'e göre ülkede işsizlik diye bir problem yok." değerlendirmesinde bulundu.

İş aramayıp çalışamaya hazır olan ve iş bulma ümidi olmayan 4 milyon 348 bin işsizin olduğunu aktaran Ağbaba, bu kişilerin TÜİK tarafından işsiz sayılmadığını iddia etti.

Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"İşsizi dahi 'işsiz' saymayan TÜİK'in manipülasyonları ülkedeki işsizliğin acı gerçeğini ne yazık ki gizleyemiyor. TÜİK'e göre 'işsiz' sayılabilmek için son 4 hafta içinde iş aramış olmak ve 15 gün içerisinde iş başı yapmış olmak gerekiyor. Yani daha önce 1 yıl boyunca iş aramış ama iş bulamamış, iş aramayı bırakmış işsiz TÜİK'e göre işsiz sayılmıyor. Sezonluk çalışan ve daha sonra işsiz kalan mevsimlik çalışanlar, eksik ve yetersiz istihdam edilenler işsiz sayılmıyor. Uluslararası kuruluşların alternatif geniş tanımlı işsizlik hesaplamasında tüm dünyada gerçek anlamda işsiz olarak değerlendirilen bu kişiler TÜİK'in hesaplamalarında yer alsalar dahi işsiz olarak sayılmıyorlar. TÜİK'in açıklamış olduğu işsizlik oranının dışında son bir yılda geniş tanımlı işsizlik 2 milyon 462 bin kişi artarak 10 milyon 513 bin kişiye ulaşmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş