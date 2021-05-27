CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, ev işlerinde çalışan kadınlarla basın toplantısı düzenledi Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, ev işlerinde çalışan kadınlarla basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, ev işlerinde çalışan kadınlarla basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP iktidarında ev işçilerinin güvencesiz ve kayıt dışı istihdamına, ucuz ücretlerle uzun saatler çalıştırılmasına, yasal güvenceden yoksun olmasına son vereceğiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP iktidarında ev işçilerinin güvencesiz ve kayıt dışı istihdamına, ucuz ücretlerle uzun saatler çalıştırılmasına, yasal güvenceden yoksun olmasına son vereceğiz. İlgili yasal düzenlemeleri yaparak ev işçilerimizi İş Kanunu kapsamına dahil edeceğiz." dedi.

Ağbaba, partisinin genel merkezinde ev işlerinde çalışan kadınlarla düzenlediği basın toplantısında, kayıt dışı olarak çalışan kadın ev işçilerinin salgın döneminde açlığa terk edildiğini ileri sürdü.

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon gündelik işlere giden kadın işçilerden sadece 65 bininin sigortalı olarak çalıştığını ifade eden Ağbaba, ev işçilerinin yaşadığı iş kazalarının kayıt dışı çalışmanın etkisiyle istatistiklere yansımadığına dikkati çekti.

Resmi olmayan verilere göre, ev içi hizmetlerinde son 5 yılda 5 binden fazla iş kazası yaşandığını dile getiren Ağbaba, 100'den fazla ev işçisinin de iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini savundu.

Ev işçilerinin menisküs, bel ve boyun fıtığı, astım, kas yırtılmaları gibi birçok meslek hastalığına, cinsel ve fiziksel şiddet ile mobbing uygulamalarına maruz kaldığını öne süren Ağbaba, şöyle devam etti:

"Kayıt dışı çalışan ev temizlik işçileri, ne kısa çalışma ödeneği hakkından yararlanabildi ne de işsizlik ödeneğine başvurabildi. 'Bu ülkede mutlak yoksulluğu sıfırladık' deyip, bakanlıktan ayrıldıktan sonra 39 bin lira maaşla Kardemir'in yönetimine giren Zehra Zümrüt Selçuk; hiçbir güvencesi olmadan, asgari ücretin altında aylıkla ev geçindiren kadın işçilerimiz için hükümet ne yaptı?"

"Mesleki standarda kavuşturacağız"

Ağbaba, ev işçilerinin, insan onuruna yaraşır bir iş, insanca geçinebilecek bir ücret istediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"CHP iktidarında ev işçilerinin güvencesiz ve kayıt dışı istihdamına, ucuz ücretlerle uzun saatler çalıştırılmasına, yasal güvenceden yoksun olmasına son vereceğiz. İlgili yasal düzenlemeleri yaparak ev işçilerimizi İş Kanunu kapsamına dahil edeceğiz. Ev hizmetlerinde çalışanların çalışma koşullarını düzenleyen ayrı bir yönetmelik ve tüzük çıkartacağız. Ev işçilerini mesleki standarda kavuşturacağız. Sürekli ya da kısmi süreli çalışmasına bakılmaksızın, bütün ev işçilerinin 5510 sayılı kanunda sigortalı sayılanlar içinde yer almasını sağlayacağız.

Ev işçilerinin örgütlenmeleri önündeki engelleri kaldıracağız. İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için ev iş yerlerinde, önleyici tedbirleri zorunlu tutacak ve işçi sağlığı ve güvenliği risklerini düzenlemek amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda gerekli düzenlemeleri yapacağız."

-"Esnaf, düştüğü bataktan nasıl çıkacak?"

Salgın döneminde Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında halkına en az nakdi destek veren ülkeler arasında yer aldığını savunan Ağbaba, esnafın sorunlarına değindi.

Ağbaba, "Neredeyse 15 aydır aç kapa yapılan, tam kapanmadan önce 'güzel günler bizi bekliyor' dediğiniz esnaf, düştüğü bataktan nasıl çıkacak?" dedi.

Esnaf, işçi, emekçi ve çiftçiyle dalga geçildiğini ileri süren Ağbaba, sadece bu yılın ilk 4 ayında 36 bin esnafın kepenk kapattığını söyledi.

Veli Ağbaba, 20 milyona yakın kişinin sosyal yardımlara muhtaç hale geldiğini, yılın ilk 3 ayında 500 bin kişinin daha bankalara borçlandığını, 34,5 milyon kişinin 899 milyar liralık kredi borcu ile baş başa kaldığını, 3,8 milyondan fazla abonenin elektrik faturasını ödeyemediğini kaydetti.

Toplantıda, ev işlerinde çalışan bazı kadınlar da sorunlarını anlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, ev işlerinde çalışan kadınlarla basın toplantısı düzenledi Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, ev işlerinde çalışan kadınlarla basın toplantısı düzenledi Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, ev işlerinde çalışan kadınlarla basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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