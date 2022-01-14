CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan TÜED'e ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki milletvekilleri, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün'ü ziyaret etti.

TÜED Genel Merkezi'ndeki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağbaba, en düşük emekli aylığının 257 lira, asgari ücretin 183 lira olduğu 2002'de emekli aylığının, asgari ücretten 1,3 kat fazla olduğunu, bugün ise asgari ücretin, en düşük emekli aylığından 1,7 kat fazla olduğunu söyledi.

Ağbaba, emeklinin aldığı aylığın alım gücüyle değerlendirilmesinin önemine işaret ederek, Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırının 4 bin 13 lira olduğunu ve emeklilerin 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalıştığını ifade etti.

Bir ülkenin itibarı ve gelişmişliğinin emeklisine sağladığı olanaklarla ölçülebileceğini bildiren Ağbaba, Türkiye'nin, Türkiye'de emekli olanlar için değil, Avrupa'da emekli olanlar için güzel bir ülke olduğunu belirtti.

Ağbaba, "Sözümüzdür, geldiğimizde en düşük emekli aylığı asgari ücretle eşitleyeceğiz. İnşallah daha da artacak. Emekli aylık ve gelirlerinin artırılmasında sadece enflasyon değil ekonomik büyüme de dikkate alınmalıdır. Yaklaşık 20 yıldır emekliler ülkenin büyümesinden pay alamıyor. Geldiğimizde yapacağımız ilk işlerden biri bu TÜİK'i düzenlemek olacak." diye konuştu.

EYT sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyleyen Ağbaba, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki emeklilik sistemi mutlaka revize edilmeli, düzeltilmelidir." dedi.

"EYT sorununun insan onuruna yakışır şekilde çözülmesi lazım"

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ise dünyada çalışma hayatının sonunda herkesin kutsal hakkının emeklilik olduğunu belirterek Allah'tan herkese edebiyle şerefiyle sağlığıyla bir emeklilik nasip etmesini diledi.

Herkesin insan onuruna yakışan bir emeklilik yaşaması isteğini dile getiren Ergün, "1999'da Türkiye, depremlere üzülürken o günkü iktidar IMF'in emriyle 4447 sayılı Kanun'da değişiklik yaptı. Yasayı getirdiler, orada insanların işe giriş tarihine göre bir emekli olma yaşı tespit ettiler. Emekliliği bir zulme bağladılar. Özellikle işçi ve Bağ-Kur emeklisini Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) bağladılar. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) 22 yıl evvel yedikleri darbenin sıkıntısını yaşıyorlar. Bunun mutlaka insan onuruna yakışır şekilde çözülmesi lazım." diye konuştu.

TÜİK'in sepetinde 415 kalem mal olduğunu kaydeden Ergün, yaptıkları görüşmelerde emeklilerin bu mallardan 300'ünü bilmediğini tespit ettiklerini, emeklinin kullanmadığı malın hesabını etkilediğini söyledi.

"Emekliler mutlaka TÜİK'in hesabından kurtarılmalı"

Ergün, "Belli ürünlere zam geliyor, TÜİK bizimle dalga geçer gibi, 0,5, 0,9, 1,2, 1,8 gibi akla, hayale gelmeyen rakamlarla yıllar yılı bizi sıkıntıya soktular. Emekliler, mutlaka TÜİK'in hesabından kurtarılmalıdır. İnsan onuruna yakışır bir emeklilik maaşını herkes alabilmelidir." dedi.

2000 yılı sonrasında emekli olanlar için intibakın çıkmasını istediklerini anımsatan Ergün, bunun için yürüttükleri mücadeleyi anlattı.

Ergün, Türkiye'de 2008'de emeklilikle ilgili yapılan yasal düzenlemeye değinen Ergün, "Türkiye, emeklilik sistemini yeniden dizayn etmelidir." ifadesini kullandı.

Emeklilerin devlet eliyle uzun vadeli ve ucuz taksitle ev sahibi yapılması isteklerini anımsatan Ergün, bunun Türkiye'yi kurtaracak ve en büyük dua alınacak sistem olduğunu bildirdi.