CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirme Açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirme Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, binlerce insanı sokağa çıkaran bir sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıya kalındığını savunarak, "Bu genelge, sokağa çıkma yasağı değil, koronayı yayma genelgesine dönüştü.

12.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:20
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirme Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, binlerce insanı sokağa çıkaran bir sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıya kalındığını savunarak, "Bu genelge, sokağa çıkma yasağı değil, koronayı yayma genelgesine dönüştü." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılanları 10 yaşındaki çocuk yapmaz, kar topuyla uğraşıyorduk, çığ oldu." görüşünü savunan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Sokağa çıkma yasağından Bilim Kurulunun haberi yok, büyükşehir belediye başkanlarının haberi yok, İstanbul'u yöneten, Ankara'yı yöneten başkanların haberi yok, Fırıncılar Odasına yarım saat önce haber veriliyor. Binlerce insanı sokağa çıkaran bir sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıya geldik. Bu genelge sokağa çıkma yasağı değil, koronayı yayma genelgesine dönüştü."

Söz konusu genelgeyi eleştiren Ağbaba, "Bu genelgeyi yazan, bu genelgeyi gönderen İçişleri Bakanı normalde ne yapıyor? Hiçbir vicdanlı siyasetçinin yapmayacağı bir şey yapıyor, CHP'li belediyelerin yardımları, ekmekleri dağıtmasını önlemeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, CHP'li belediye başkanlarının "kriz nasıl yönetilir, yardım nasıl dağıtılır" konusunda başarılı örnekler sergilediklerini ifade ederek, kendilerini kutladı.

Kaynak: AA

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