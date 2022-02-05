CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan moto kuryelerle ilgili açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Günde 10-12 saat iki tekerlek üzerinde, hayatlarını hiçe sayarak çalışmak zorunda kalan moto kurye emekçilerinin talepleri kabul edilmeli ve moto kuryeler insanca yaşayabilecek bir ücret elde etmelidir." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, moto kurye işçilerinin eylemlerine dikkati çekerek kuryelerin güvenceli çalışma ve insan onuruna yaraşır bir ücrete sahip olmaları gerektiğini belirtti. "Esnaf kurye" modelinin, son yıllarda büyük dağıtım şirketlerinin tercih ettiği ve iş güvencesinin olmadığı tipik bir güvencesiz istihdam modeli olduğunu savunan Ağbaba, bu modelde büyük şirket sahiplerinin motorlu kuryeler ile belirsiz süreli bir iş sözleşmesi imzalamadığına işaret etti.

İş Kanunu kapsamının dışında kalan esnaf kuryelerin işten çıkartıldıklarında geri dönüş davası açma hakları da bulunmadığını dile getiren Ağbaba, kuryelerin ayrıca fazla mesai, ulusal bayramlar ve resmi tatil günlerinde çalıştıklarında da fazla ücret alma hakkına sahip olmadıklarını dile getirdi.

Esnaf kuryelerin ne kıdem tazminatı hakkı ne de yıllık izin hakkı bulunduğunu vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Bir moto kuryenin aylık asgari masrafının 7 bin 500 TL civarı olduğunu düşündüğümüzde, binlerce moto kurye asgari ücretin dahi altında ücrete mahkum durumdadır. Moto kuryeler, emeklerinin karşılıklarının ve anayasal hakları olan sendika haklarının tanınması için mücadele ediyorlar. Bu taleplerin hepsi anayasal bir haktır. Günde 10-12 saat iki tekerlek üzerinde, hayatlarını hiçe sayarak çalışmak zorunda kalan moto kurye emekçilerinin talepleri kabul edilmeli ve moto kuryeler insanca yaşayabilecek bir ücret elde etmelidir. Moto kuryelerin mevcut İş Kanunu kapsamına alınması ve güvenceye kavuşturulması gerekmektedir. Sendikal haklarının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Kuryelerin getiri başına ücretlerinin dışında düzenli ve sabit bir gelir hakkına sahip olması gerekmektedir."