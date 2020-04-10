CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan "işten çıkartılma yasağı" değerlendirmesi Açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, İşçi, Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan "işten çıkartılma yasağı" değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işten çıkartılma yasağının, işçinin ücret dahil tüm haklarını garanti altına alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

10.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:18
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işten çıkartılma yasağının, işçinin ücret dahil tüm haklarını garanti altına alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK'in Ocak 2020 yılı işsizlik verilerine göre Türkiye'de işsiz sayısının 4 milyon 362 bin kişi olduğunu bildirdi.

İşsizlik rakamının belirtilen sayıya göre çok daha fazla olduğunu öne süren Ağbaba, TÜİK'in virüs salgınının başladığı mart ayı ve daha sonraki aylara ilişkin verilerini mayıs ayında açıklayacağını ifade etti.

İşsiz sayısının en az 6 milyon 675 bin kişi olduğunu savunan Ağbaba, faaliyetleri durdurulan iş yerleri, herhangi bir sosyal güvenlik hakkına sahip olmayan, gündelik ev işlerine giden kadın işçi ve sokakta günlük yevmiye ve kazançlar ile geçimini sağlayanların da dahil edilmesi halinde işsiz sayısının 10 milyondan fazla olacağını ileri sürdü.

Ağbaba, "İşten çıkarmaların yasaklanması tüm emek ve işçi örgütlerinin ve partimizin ortak talebi idi. Lakin ücretsiz izin uygulaması işten çıkarmaları yasaklamayacak aksine işten çıkarmaları sadece birkaç aylığına erteleyecek ve tüm işçileri 1177 liraya mahkum edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Torba yasanın mevcut haliyle yasalaşması durumunda işverenlerin kısa çalışma ödeneğine başvuru ihtiyacı duymayacağını belirten Ağbaba, şöyle devam etti:

"Kısa çalışma ödeneğinde işçiye minimum 1700 lira ödenirken ücretsiz izin uygulaması ile işçiye 1170 lira verilecek yani işçi en az 530 lira hak kaybına uğrayacaktır. İşten çıkartılmayan ancak ücretsiz izne gönderilen işçiye İşsizlik Sigorta Fonu'ndan günlük 39,24 lira yani aylık 1177 lira ödenecek. Bu en az asgari ücret ile çalışan bir işçinin aylık 1147 lira gelirinin düşmesi anlamına gelecektir."

İşsizlik Sigorta Fonu'ndan ücretsiz izne çıkartılacak işçilere verilecek günlük 39,24 liranın işçinin daha sonra kullanacağı işsizlik ödeneğinden mahsup edileceğini belirten Ağbaba, hükümetin böyle bir düzenlemeyi gündeme almaması gerektiğini ifade etti.

Ağbaba, "İşten çıkartılma yasağı bir iş yerinde çalışan işçinin ücret dahil tüm haklarını garanti altına alacak şekilde düzenlenmelidir. İşten çıkarılması yasaklanan ve işveren tarafından çalıştırılmayıp ücretsiz izne çıkarılan işçilere en az asgari ücret düzeyi olmak üzere, mevcut ücretlerine paralel olarak kısa çalışma ödeneğine uygun ödeme yapılmalıdır. Hükümet artık virüs krizini fırsata çevirip salgının tüm faturasını milyonlarca çalışana yüklemekten vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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