CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan işsizlik fonu değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "2020 Ocak-Aralık döneminde fondan işverenlere 18 milyar lira teşvik ve destek ödemesi aktarılmasına rağmen istihdam artmadığı gibi aksine geçen yıla göre 896 bin kişi azaldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "2020 Ocak-Aralık döneminde fondan işverenlere 18 milyar lira teşvik ve destek ödemesi aktarılmasına rağmen istihdam artmadığı gibi aksine geçen yıla göre 896 bin kişi azaldı." değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, İşsizlik Sigorta Fonu'nun geçen aralık ayında 28 milyar lira azaldığını ve fonun 2020 yılında amacı dışında kullanıldığını savundu.

Nisan-Aralık ayları arasında ücretsiz izne çıkartılan 2 milyon 291 bin kişiye toplamda 7,2 milyar lira para verilirken, işverenlere 18 milyar lira fondan teşvik verildiğini öne süren Ağbaba, "8,3 milyar lira işsizlik ödeneği ve 7 milyar lira nakdi ücret desteği düşünüldüğünde, işverenler 18 milyar lira yani işsize verilenden toplam 3 milyar lira daha fazla fondan para almış oldu." ifadesine yer verdi.

AK Parti iktidarı döneminde yıllardır İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işverenlere yüksek miktarda teşvikler verildiğini ileri süren Ağbaba, "Verilen teşvikler kamuoyuna istihdamı korumak ve arttırmak için destek olarak dile getirilse de verilen teşviklerin istihdamı arttırmadığı görülmektedir. 2020 Ocak-Aralık döneminde fondan işverenlere 18 milyar lira teşvik ve destek ödemesi aktarılmasına rağmen istihdam artmadığı gibi aksine geçen yıla göre 896 bin kişi azaldı." görüşünü savundu.

Veli Ağbaba, resmi olarak işsizlerin sadece yüzde 5'inin fonun işsizlik ödeneğinden yararlanabildiğini savundu.

Fonun gelir-gider yapısının bozulduğunu belirten Ağbaba, giderlerin gelirlerin 1,7 katı olduğunu iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Fonda biriken tutarın Kovid-19 salgını nedeniyle azaldığını görüyoruz. 2018 yılında 127,6 milyar lira, 2019'da 131,5 milyar lira bulunan fonun temmuz ayı sonundaki büyüklüğü 103,2 milyar liraya kadar geriledi. İktidarın ucuz borçlanma aracı olarak kullandığı fondaki devlet tahvillerinin oranı hala büyüklüğünü koruyor. Fonun maddi ve mali varlığının yüzde 78,52'si tahvil, yüzde 21,48'i ise mevduattan oluşuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen