CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan "enflasyon" eleştirisi Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan "enflasyon" eleştirisi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan 'enflasyon' eleştirisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarının eleştirerek, açıklanan rakamın gerçek olmadığını ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarının eleştirerek, açıklanan rakamın gerçek olmadığını ileri sürdü.

Ağbaba ile CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikalarını (TÜM BEL-SEN) ziyaret etti. Ağbaba ve Demirtaş, sendika genel merkezinde TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından konuşan Ağbaba, son açıklanan enflasyon oranının yüzde 16,59 olduğunu, enflasyonun 19 aydan beri çift hanede olduğunu söyledi.

2004'ten beri açıklanan en yüksek enflasyonun yaşandığını savunan Ağbaba, üretici enflasyonun yüzde 38,33, tüketici enflasyonu 16,59 aradaki farkın yüzde 21,74 olduğunu dile getirdi.

Bu verilere bakarak, ilerleyen süreçte zam furyasının geleceğini öne süren Ağbaba, "Açıklanan enflasyon gerçek değil. Üretici enflasyonuna bakarak en az yüzde 40'ın üzerinde olduğunu söylemek mümkün. TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyonla alışveriş yaparken yansıyan enflasyon arasında en az iki kat fark var." dedi.

"Yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, bu pislikten (müsilaj) ülkenin kurtulması gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ülkenin tarihinde görüşmemiş bir çevre felaketiyle karşı karşıya olunduğunu iddia ederek, "Marmara Denizi, tamamen yok olmuş durumda. Adeta doğa intikam alır gibi ancak hala yerel yönetimleri suçluyorlar. 25 yıldan beri belediyeyi siz yönetiyorsunuz, hiç sorumluluğunuz yok mu? Mutlaka burada derhal tedbir alınması lazım. Yerel yönetimlerle iş birliği yaparak bu pislikten (müsilaj) ülkenin kurtulması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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