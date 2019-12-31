CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması

31.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2019'da işsiz sayısının 1 milyon civarında artış göstererek 4 milyon 600 bine, geniş tanımlı işsiz sayısının 8 milyona yükseldiğini belirterek, Türkiye'deki işsiz sayısının 95 ülkenin nüfusunu geride bıraktığını iddia etti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, 2019'un zor koşullarda çalışanlara adeta ölümün dayatıldığı bir yıl olduğunu savundu.

İktidarın lüks ve şatafata milyon liralar harcarken, 2019'un insanların açlık ve sefaletten kaynaklı yaşamına son verdiği bir yıl olarak geride kaldığını ileri süren Ağbaba, "Sarayın günlük harcaması 4,5 milyon lira, yani 225 bin asgari ücrete denk gelirken bu yıl geçim sıkıntısı ve işsizlik nedeni ile en az 45 yurttaş intihar etti." görüşünü savundu.

Ağbaba, "2019'da Türkiye'de işsiz sayısı 1 milyon civarında artış göstererek 4 milyon 600 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyona yükselirken, işsiz sayısı dünyada 95 ülkenin nüfusunu geride bıraktı." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "iflas ettiler" dediği İskandinav ülkelerinde işsizliğin yüzde 3'lere kadar düşerken, Türkiye'de bu yıl işsizlik oranının yüzde 14,7'lere kadar yükseldiğini iddia eden Ağbaba, şunları kaydetti:

"Açlık sınırı 2 bin 500 lirayı, yoksulluk sınırı ise 7 bin lirayı aştı. Türkiye 2 bin 324 lira net asgari ücret ile yine AB ülkeleri arasında asgari ücretin en düşük dördüncü ülkesi olmaya devam etti. Memura toplu sözleşmede yüzde 4 zam verildi, memurların yüzde 70'i yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum edildi. 2019'da en az bin 620 işçi iş cinayetlerinde yaşamını kaybederken, hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı ise en az 20 olarak kayıtlara geçti. Yüksek zamlar ve artan hayat pahalılığı çalışanların geçim masraflarını arttırırken, geride bıraktığımız yıl içerisinde çalışanların alım gücü yarı yarıya azaldı.

Son bir yılda TÜİK verilerine göre gıda ürünlerinde ortalama artış yüzde 20'nin üzerine çıktı. Son bir yıl içerisinde elektriğe yüzde 71, doğal gaza yüzde 58, süt ve süt ürünlerine yüzde 10 ila yüzde 25 oranında, et ürünlerine yüzde 14, sebze ve meyve ürünlerine yüzde 50 oranında zam geldi. İktidar krizin yükünü çalışanlara yüklemeye devam ederken 2019 yılında hükümet kamu kesimi toplu sözleşmelerinde işçiye yüzde 8, memura yüzde 4 oranında zam yaptı. 2019 yılında geçerli olan 2020 liralık asgari ücret bu bir yıllık süre içerisinde asgari ücretlinin mutfağında açlık ücreti olarak kaldı."

Kaynak: AA