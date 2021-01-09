CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan "2020 yılı basın özgürlüğü" değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2020 yılının siyasal, toplumsal ve ekonomik krize salgın krizinin de eklenmesiyle gazeteciler ve basın emekçileri için oldukça zor bir yıl olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2020 yılının siyasal, toplumsal ve ekonomik krize salgın krizinin de eklenmesiyle gazeteciler ve basın emekçileri için oldukça zor bir yıl olduğunu ifade etti.

Ağbaba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada gazetecilerin geçen yıl yaşadığı zorlukları aktardı.

Koronavirüs salgınının toplum üzerinde baskı ve denetimi artırmanın fırsatı olarak görüldüğünü, gazetecilerin payına ise baskı, sansür ve zorlu şartların düştüğünü savunan Ağbaba, "2020 yılı siyasal, toplumsal ve ekonomik krize salgın krizinin de eklenmesiyle gazeteciler ve basın emekçileri için oldukça zor bir yıl oldu." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, hakkını vererek mesleğini yapabileceği mecra bulamadığını, binlerce gazetecinin işsizlikle karşı karşıya kaldığını anlatan Ağbaba, iş bulanların ise çok düşük ücretle çalışmak zorunda kaldığını, özellikle yerel basında, iletişim fakültesi mezunlarının dahi asgari ücretin altında maaşlarla çalıştıklarını kaydetti.

Geçen yıl gazetecilerle ilgili çok sayıda dava ve gözaltı süreci yaşandığını, 6 bini aşkın basın ve yayın emekçisinin işsiz kaldığını, basın sektöründe sendikalaşma oranının düşmeye devam ettiğini, RTÜK tarafından medya kuruluşlarına çok sayıda ceza ve uyarı verildiğini ifade eden Ağbaba, "Türkiye, Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 2020 yılında 180 ülke arasında 154. sırada yer almaya devam etti. 2020 yılı, basın ve basın emekçilerini entübe hale getirildiği bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, dünyada basın özgürlüğü alanında çalışan tüm girişimlerde Türkiye'nin, basın özgürlüğünün olmadığı, halkın haber alma hakkının engellendiği ve gazetecilerin siyasi baskıya en fazla maruz kaldığı ülkeler kategorisinde yer aldığını ileri sürdü.

Bunlara karşın halkın haber alma hakkı ilkesiyle hareket eden cesur kalemlerin varlığının ümit verdiğini belirten Ağbaba, "10 Ocak Gazeteciler Günü, bu yönüyle doğru ve objektif habercilik anlayışına sahip çıkan ve kalemini satmayan gazetecilerin günüdür." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten