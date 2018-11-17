CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba: "Chp Tabanda İttifakı Öneriyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Cumhuriyet Halk Partisi de başından beri seçimlere bir siyasi partiyle resmi ittifaktan öte tabanda bir ittifak öneriyor. Tabanda bir ittifakı savunuyoruz." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlere giderken ittifak haberlerini aldıklarını belirterek, AK Parti ve MHP arasında bir ittifak tartışmasının olduğunu savundu.

Ağbaba, "Cumhuriyet Halk Partisi de başından beri seçimlere bir siyasi partiyle resmi ittifaktan öte tabanda bir ittifak öneriyor. Tabanda bir ittifakı savunuyoruz. Bunu da göstereceğimiz adaylarla sağlamaya çalışıyoruz. Onda da başarılı olacağımızı biliyoruz. İYİ Parti'yle görüşmeler devam ediyor. İYİ Parti ile partimiz görüşüyor, bu konudaki amacımız AKP ve MHP ittifakındaki gibi bir maç değil, her alanda baskının, tek adamlığın hakim olduğu yerlerde Türkiye'nin nefes alacağı hamleleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Kültür'e gerçekleştirilen operasyona ilişkin de eleştirilerde bulunan Ağbaba, şunları söyledi:

"Neden gözaltına alınıyor, Gezi eylemleriyle ilgili soru soruluyor. Arkadaşlar Gezi, AKP'nin kimyasını bozan bir isyandır. Gezi, bir suç değildir. Gezi, bizim Türkiye'deki geçmişimizin en önemli, şanlı olaylarından birisidir. Darbe diye nitelendirilerek, Gezi'yi önemsizleştirmeye çalışıyor. Gezi'yi savunduğumuzu söyleyelim tüm Türkiye bilsin."

Ağbaba, Malatya'da okul aidatı ödenmediği için bir çocuğun anaokulundan atıldığı iddialarının gerçek olduğunu ve öğrencinin 96 lira için kaydının silindiğini ileri sürdü.