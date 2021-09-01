CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, büyüme rakamını değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, büyüme rakamını değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, büyüme rakamını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, çalışanların ekonomiden aldıkları payın sürekli küçüldüğünü ileri sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, çalışanların ekonomiden aldıkları payın sürekli küçüldüğünü ileri sürdü.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyüme oranını değerlendirdi.

Ekonomi büyürken, emekçilerin bu büyümeden pay alamadığını savunan Ağbaba, geçen yılın aynı dönemine göre işçilerin aldıkları payın bu çeyrekte yüzde 4,1 azalarak yüzde 32,1'e düştüğünü belirtti.

Ağbaba, "Yani bir başka deyişle Türkiye ekonomisi büyüdükçe, çalışanlar yoksullaştı. Çalışanların aldıkları pay azalırken, patronların büyümeden aldıkları pay ise yüzde 7 artarak yüzde 49,8'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Emekçilerin çalıştıkça yoksullaştığı bir dönemi, ekonomik büyüme olarak açıklamanın gerçeklikle hiçbir alakası olamayacağını ileri süren Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi büyüdükçe, ücretli çalışanların ekonomiden aldıkları pay da sürekli olarak küçülmektedir. Yüzde 21,7 kim büyüdü? Ekonominin yüzde 21,7 büyüdüğü bu dönemde 9 milyondan fazla işsizimiz var. Ocak-haziran ayı arasında bankalara olan borcunu ödeyemediği için 603 bin kişinin ismi kara listeye girmiş durumda. Bu yılın ilk 7 ayında 53 binden fazla esnaf iflas etti. Türkiye, TÜİK'in makyajlı verilerindeki yüzde 19'luk enflasyonla dahi dünyada 12'nci sırada. Yüzde 19'luk faiz oranları ile dünyada en yüksek faiz uygulayan 7'nci ülkeyiz. Açlık sınırı 2 bin 927 lira ile asgari ücreti geride bırakmış durumda ve 10 milyona yakın asgari ücretli açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Ama bu durumda bir bakıyoruz ki Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 büyüyor. İşsiz iş bulamadığı, asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşadığı, insanların borcunu borçla kapattığı, yurttaşın porsiyonlarının küçüldüğü bu büyüme olsa olsa halkı yoksullaştıran büyümedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mustafa Şentop Fahrettin Altun Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Derya Şensoy Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Öztürk Mesut Özil Samet Aybaba Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, büyüme rakamını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 13:53:09. #1.15#

title