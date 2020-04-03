CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Salgın krizinin enflasyon canavarına dönüşmesine ve bu canavarın milyonların sofrasındaki ekmeği yutmasına devlet izin vermemelidir.

03.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:18
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Salgın krizinin enflasyon canavarına dönüşmesine ve bu canavarın milyonların sofrasındaki ekmeği yutmasına devlet izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de sadece sağlık sorunlarını değil ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Mart ayında, fiyatlarında en çok artış gösteren ürünlerin temel besin maddeleri olduğunu aktaran Ağbaba, "Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda geçtiğimiz yıldan bugüne yaşanan artış yüzde 10 civarında. Yani ücretli ve yevmiyeli çalışanların sofrasındaki ürün sürekli olarak azalmaktadır." görüşünü savundu.

Gıda fiyatlarında yaşanacak artışın milyonların sağlığını en az virüs kadar etkileyebileceğine dikkati çeken Ağbaba, "Gıda ürünlerinde KDV ürünleri bu süreç içerisinde gerektiğinde düşürülmeli, devlet enflasyon karşısında yurttaşlarını korumalıdır. Salgın krizinin enflasyon canavarına dönüşmesine ve bu canavarın milyonların sofrasındaki ekmeği yutmasına devlet izin vermemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, enflasyon verileri konusunda TÜİK'in hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde halkı bilgilendirmesi gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: AA

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