CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin, "OHAL sona erdiğinde eğer bu KHK'ler, Meclisten geçirilmezse hukuksal bir sorun doğacaktır. Bu düzenlemenin tüm uyarılarımıza rağmen KHK ile yapılması işçilerin hak aramasının önüne geçmektedir." dedi.



Ağbaba, olağanüstü hal kapsamında yayımlanan son kanun hükmünde kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edildiğini anımsattı.



OHAL döneminde çıkarılan KHK'lerin sadece OHAL sürecinde geçerlilik taşıdığını ifade eden Ağbaba, "OHAL sona erdiğinde eğer bu KHK'ler, bir çoğunda olduğu gibi, Meclisten geçirilmezse hukuksal bir sorun doğacaktır. Bu düzenlemenin uyarılarımıza rağmen KHK ile yapılması işçilerin hak aramasının önüne geçmektedir. Çünkü, Anayasa Mahkemesi bir kararla KHK'leri incelemeyeceğini ilan etmiş, eğer bu düzenleme Mecliste yapılsaydı kadro alamayan ya da haksızlığa uğrayan emekçiler, haklarını mahkemede arayabileceklerdi şimdi kadro alamayan taşerona tamamen mahkeme yolları kapatılmıştır." açıklamasında bulundu.



Düzenlemenin kapalı kapılar ardında yapıldığını ve işçilerin taleplerinin karşılanmadığını öne süren Ağbaba, işçiler arasında ayrım yapıldığını söyledi. Ağbaba, KİT ve özel bütçeli kurumlarda çalışanlara da kadro verilmesi gerektiğini belirtti.



İşçilere sınav şartı ve güvenlik soruşturması getirilmesinin de "saçma" olduğunu savunan Ağbaba, düzenlemenin mağduriyet yaratacağını ve muhaliflerin kadro dışı bırakılması sonucu doğuracağını iddia etti.



Kadroya geçiş için başvuran işçilerin, alacaklarından vazgeçilmesinin istenmesinin bir "şantaj" olduğunu öne süren Veli Ağbaba, işçilerin alındıkları kurumdaki toplu sözleşmeden faydalanamayacağına da dikkati çekti.



Emekçileri, sendikaları ve konfederasyonları düzenlemeye karşı çıkmaya çağıran Ağbaba, "OHAL, demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere yönelik bir darbe girişimidir. Adeta, askeri darbe dönemlerini aratmaktadır. 12 Eylül'de Kenan Evren'in bile aklına bu uygulamaları yapmak gelmemişti. Son çıkan KHK'lerle birlikte hukuk devleti idam edilme kararı verilmiştir." değerlendirmesini yaptı.



"Bahçeli, sarayın taşeronudur"



"Bu anlayış Mussolini'nin kara gömleklikleri, Hitler'in SS'leri gibi kendi paramiliter gücünü kurmaya çalışmaktadır." diyen Ağbaba, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin KHK ile ilgili paylaşımını eleştirerek, "Bahçeli, sarayın taşeronudur. Saray, ona kadro vermelidir. Hatta sözlü ve yazılı sınava tabi tutmadan, saray kadrolusu olmalıdır. Uzunca süreden beri zaten sarayın sözcülüğünü resmi olarak yapmaktadır. Milliyetçiler de zaten onu çoktan kadro dışı bırakmıştır. Bahçeli'nin yeri artık Balgat değil, saraydır, Beştepe'dir." ifadelerini kullandı.



"Tek tip kıyafet" düzenlemesine de değinen Ağbaba, suçu kesinleşmemiş insanlara "tek tip" kıyafet giydirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Tek tip sadece mahkumlara değil insanlığa giydirilmek isteniyor." diye konuştu.