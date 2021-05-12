CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, 2020 TÜİK aile istatistikleri verilerini değerlendirdi Açıklaması
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, 2020 TÜİK aile istatistikleri verilerini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, 2020 TÜİK aile istatistikleri verilerini değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2020 TÜİK aile istatistikleri verileri üzerinden Türkiye'deki çocuk yoksulluğunu değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2020 TÜİK aile istatistikleri verileri üzerinden Türkiye'deki çocuk yoksulluğunu değerlendirdi.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, artan yoksulluk ve işsizliğin en çok çocukları etkilediğini ifade etti.

TÜİK verilerine göre hem anne hem babanın çalışmadığı hanelerde yaşayan çocuk sayısının toplam çocuk nüfusuna oranının yüzde 14,4 olduğunu belirten Ağbaba, "Bu oran 2019 yılında yüzde 12, 2018 yılında ise yüzde 9,5'ti. Son üç yılda aile içerisinde hiçbir çalışanı olmayan hanelerde yaşayan çocuk sayısında yaşanan artış oranı yüzde 4,9'dur." değerlendirmesini yaptı.

TÜİK verilerine göre 2020 sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 iken bunun 22 milyon 750 bin 657'sini çocukların oluşturduğunu aktaran Ağbaba, bu verilere göre ailesinde hiçbir çalışan olmayan çocuk sayısının 3 milyon 276 bin olduğunu bildirdi.

Kovid-19 salgını ile iyiden iyiye açığa çıkan yoksulluk ve işsizlik sorununun sadece ücretli çalışanları ve işsizleri değil, aile bireylerini de olumsuz etkilediğine dikkati çeken Ağbaba, "Bu olumsuz tablodan en çok etkilenenler ise çocuklardır. Türkiye'de son TÜİK aile istatistikleri verileri, ülkede günden güne artan çocuk yoksulluğunu gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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