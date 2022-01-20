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CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Başkan Çerçioğlu ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

AYDIN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, Başkan Çerçioğlu'na Aydın'da yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Çerçioğlu, Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel'e nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Onursal Adıgüzel, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Politika, Haber

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