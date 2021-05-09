CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel "Suriye ve Göçmen Politikası" konulu çalışma hazırladı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel "Suriye ve Göçmen Politikası" konulu çalışma hazırladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel 'Suriye ve Göçmen Politikası' konulu çalışma hazırladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "AKP'nin İflas Eden Suriye ve Göçmen Politikası 10. Yılında" başlıklı çalışma hazırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "AKP'nin İflas Eden Suriye ve Göçmen Politikası 10. Yılında" başlıklı çalışma hazırladı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıkel, Suriye krizinin, Türkiye'ye, vatandaşlara ve Suriyeli mültecilere etkilerini 10 maddede derledi.

Hatalı politikaların vatandaşları da mültecileri de büyük bir çözümsüzlüğe ve kaosa sürüklediğini savunan Açıkel, Türkiye'nin, geçen 10 yıllık süreçte, Suriye'deki iç savaş kaynaklı olarak, Suriye ordusundan sonra en fazla askeri, Suriye'den sonra da en fazla sivil kayıp yaşayan ülke konumunda bulunduğunu ileri sürdü.

Geçen yıl Türkiye'de 100 bine yakın Suriyeli çocuk doğmasına rağmen Suriyeli sayısının 4 yıldır aynı gösterildiğini öne süren Açıkel, "Türkiye, toplamda 10 milyon Suriyelinin bakımını üstlenmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla yaklaşık 10 milyon Suriyeliye hizmet ediliyor." iddiasında bulundu.

Açıkel, Suriye krizinin doğurduğu "kontrolsüz göçün", iktidarının uyguladığı "denetimsiz açık kapı politikasının" ve "sınır güvenliğindeki zafiyetlerin", Suriyeli cihatçı çete ve terör örgütü mensuplarının rahat şekilde Türkiye'de ikamet edebilmesine ve barınabilmesine neden olduğunu iddia etti.

Suriyeli göçmenlerin "jeopolitik koz ve şantaj aracı olarak" kullanıldığını savunan Açıkel, bunun da geri teptiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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