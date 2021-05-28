CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel'den ÖSYM sınav giriş ücretine eleştiri
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel'den ÖSYM sınav giriş ücretine eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel'den ÖSYM sınav giriş ücretine eleştiri
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, iktidar olmaları durumunda, ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlardaki giriş ücretini kaldıracaklarını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, iktidar olmaları durumunda, ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlardaki giriş ücretini kaldıracaklarını bildirdi.

Açıkel, yazılı açıklamasında, KPSS'de her oturum için ücretin 90 lira olarak belirlenmesini eleştirdi.

Uzun yıllar süren üniversite öğrenimleri sonrasında kamuda işe girebilmek için emek sarf eden gençler için bu ücretin büyük bir yük olduğunu savunan Açıkel, yıllardır ÖSYM'nin yaptığı sınavlardaki ücretlerin yüksekliğine dikkati çektiklerini belirtti.

ÖSYM'nin 2020 yılı faaliyet raporuna göre, kurumun merkezi sınavların başvuru ücretlerinden 2019'da 546 milyon, 2020'de ise 860 milyon 512 bin lira gelir elde ettiğini vurgulayan Açıkel, "Gençler zaten ucu belirsiz bir sınav maratonuna sürüklenirken bir de yüksek sınav ücretleri ile boğuşmak zorunda bırakılmaktadır. CHP iktidarında, güçlü sosyal devlet anlayışımıza uygun olarak, ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlarda giriş ücretini kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Açıkel'den ÖSYM sınav giriş ücretine eleştiri - Haberler
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