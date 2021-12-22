CHP Genel Başkan Yardımcıları Karaca ve Taşkın, Samsun'da basın toplantısı düzenledi

SAMSUN (AA) - CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Geliri asgari ücret kadar olan vatandaşlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak olması, CHP'nin yıllardır söylediği, yıllardır 'yapılmalıdır' dediği bir hususun daha hayata geçmiş olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, partisinin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ile Samsun İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de yaşayan 84 milyon insanın huzuru, özgürlüğü, barışı, umudu ve rahat bir yaşamı hak ettiğini belirten Karaca, ancak vatandaşların böyle günlere uyanamadığını söyledi.

Ekonomik buhranın vatandaşları zorladığını savunan Karaca, "Artık 12-13 yaşındaki çocuklar çıkıp mikrofonlara diyor ki, 'Karnım doymuyor, açlığımı bastırmak için su içiyorum'. Bir başka anne çıkıp diyor ki, '6 çocuk annesiyim, çocuklarım meyve ve sebzenin tadını bilmeden büyüyor'. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerini sıralayan, değiştirilemeyen ve değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen Anayasa'nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal ve hukuk devleti olduğu yazıyor. Peki sosyal bir devlette bu anlattığım manzaralar yaşanır mı? Yaşanmaması gerekir. Sosyal devletin, muhtaç durumda ve yoksul olan vatandaşların bu ihtiyaçlarını devlet olma sorumluluğuyla yerine getirme görevi vardır." dedi.

Toplumda, işçilerin asgari ücret zammıyla çok mutlu olduğu yönünde bir hava yaratıldığını ifade eden Karaca, şöyle devam etti:

"Oysa ki alım gücüne baktığınız zaman, asgari ücretin alım gücüne oranının ihtiyaçları karşılamaktan yoksun olduğu görülecektir. Ancak geliri asgari ücret kadar olan vatandaşlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak olması, CHP'nin yıllardır söylediği, yıllardır 'yapılmalıdır' dediği bir hususun daha hayata geçmiş olmasıdır. CHP'nin de buna vesile olması gerçekten önemli bir durum. Asgari ücret, kişinin geçinmesi için muhtaç olduğu ücretin en az olduğu ücrettir. O yüzden biz yıllarca, 'Bu ücretten vergi alınmamalıdır' dedik. CHP'nin bu talebinin Mecliste görüşülüyor olması, tüm emekçi kardeşlerimiz ve partimiz adına önemli bir kazanımdır."

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın da ana muhalefet partisinin görevinin, ülkede yaşanan sorunlar karşısında resmi doğru göstermek olduğunu söyledi.

Muhalefet partisinin, gerçek sorunları ortaya koyması gerektiğini dile getiren Taşkın, "Ancak bu sorunları nasıl aşacağımızı da anlatmamız gerekiyor. Umut ticareti ve tüccarlığı kısa sürede iflas eder. O yüzden bizim çok ciddi sorumluluğumuz var. Devlet kültürü ve devlet anlayışıyla bu işten nasıl çıkarız derken, ayakları yere basan şekilde bunları söylüyoruz. O kadar kolay ki popülizm yapmamız ancak bu düşünce bizi bir yere götürmez. Şöyle bir durum var; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 7 yıl üst üstte milli gelirimiz azaldı. Milli gelirimizin azalması açık ve seçik şekilde demokrasinin gerilemesiyle alakalıdır." diye konuştu.

Toplantıya, CHP'nin bazı milletvekilleri ile Samsun İl Başkanı Fatih Türkel de katıldı.

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

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