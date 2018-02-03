CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce: "Dokunulmazlıkların kaldırılması sırasında ben 'hayır' oyu verdim, MYK 'evet' oyu verdi. Onun için bu MYK'nın hepsinin yenilenmesi lazım. İnşallah ben bu akşam genel başkan seçileceğim ve 'evet' oyu veren MYK'nın hepsini sıfırlayacağım, yepyeni bir MYK kuracağım."