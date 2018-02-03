CHP Genel Başkan Adayı İnce: "Sürekli Kaybeden Bir Muhalefet Var. Hedefimiz; 50 Artı 1,...
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CHP Genel Başkan Adayı İnce: "Sürekli Kaybeden Bir Muhalefet Var. Hedefimiz; 50 Artı 1,...

CHP Genel Başkan adayı İnce: "Sürekli kaybeden bir muhalefet var. Hedefimiz; 50 artı 1, Cumhurbaşkanlığı. Ben, bugün neden karşınızda adayım biliyor musunuz? Sandık görevlileri, sizleri seçim akşamları ağlatmamak için genel başkanlığa adayım."

CHP Genel Başkan Adayı İnce:

CHP Genel Başkan adayı İnce: "Sürekli kaybeden bir muhalefet var. Hedefimiz; 50 artı 1, Cumhurbaşkanlığı. Ben, bugün neden karşınızda adayım biliyor musunuz? Sandık görevlileri, sizleri seçim akşamları ağlatmamak için genel başkanlığa adayım."

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