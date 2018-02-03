CHP Genel Başkan Adayı İnce: "Bugün Beni Genel Başkan Yapın, 45 Gün İçinde Tüzüğü Değiştireceğiz.

CHP Genel Başkan adayı İnce: "Bugün beni genel başkan yapın, 45 gün içinde tüzüğü değiştireceğiz. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 200 bin üye seçecek. CHP'nin genel başkanı, doğal cumhurbaşkanı adayıdır, kaçamaz. Yok böyle bir şansı. 'Partiyi ben yönetiyim, ülkeyi başkası yönetsin.' O zaman koltukta niye oturacaksın?"