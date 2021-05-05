CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yılmaz, PM'nin yeni üyesi oldu
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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yılmaz, PM'nin yeni üyesi oldu

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yılmaz, PM'nin yeni üyesi oldu
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, Parti Meclisi'nin (PM) yeni üyesi oldu.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, Parti Meclisi'nin (PM) yeni üyesi oldu.

CHP PM Üyesi Gaye Usluer'in bugün partisinden istifa etmesinin ardından boşalan üyeliğe, birinci yedekte bulunan Gençlik Kolları Genel Başkanı Yılmaz geldi.

CHP'nin geçen yıl temmuz ayında yapılan 37'nci Olağan Kurultayı'ndan delegelerden 661 oy alan Usluer, 29'uncu sıradan PM'ye seçilmişti.

CHP PM'nin, 8'i Bilim, Kültür ve Sanat Platformu'ndan olmak üzere 60 üyesi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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