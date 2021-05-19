CHP gençlerin sorunlarına ilişkin politika notu hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP gençlerin sorunlarına ilişkin politika notu hazırladı

CHP gençlerin sorunlarına ilişkin politika notu hazırladı
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

CHP Ar-Ge Bilim Platformunca 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'deki gençlerin sorunlarını ele alan kapsamlı bir "Politika Notu" hazırlandı.

CHP Ar-Ge Bilim Platformunca 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'deki gençlerin sorunlarını ele alan kapsamlı bir "Politika Notu" hazırlandı.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel başkanlığındaki Ar-Ge Bilim Platformunca hazırlanan Politika Notunda, genç işsizlik, beyin göçü gibi konulara dikkat çekildiği belirtildi.

Türkiye'deki eğitim sisteminin en önemli sorunlarından birinin, eğitim planlaması ile istihdam planlaması arasındaki bağın kopmuş olduğu tespitinin yapıldığı Politika Notu'nda bu nedenle milyonlarca gencin ne eğitimde ne de istihdamda olduğu aktarıldı. Notta, Türkiye'deki gençlerin, dünyadaki akranlarının gerisinde kaldığı, en temel teknolojik ürünlerin dahi Türk lirasının değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle erişilemez olduğu ileri sürülürken "Dijital devrimi gerçekleştirmesi gereken gençler, internete dahi düzgün bir şekilde erişememektedir." görüşü savunuldu.

Notta, "Özgür Düşüncenin ve Gençlerimizin Yolunu Açacağız", "Ev Gençlerini Üretime Katacağız", "Sağlıklı ve Tutarlı Planlamalarla İstihdam Problemini Çözeceğiz", "Gençleri Borç Yükünden Kurtaracağız", "CHP İktidarında Gençler Teknolojiden Geri Kalmayacak" başlıkları altında CHP'nin önerilerine de yer verildi.

Çalışma ile ilgili değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ise "Türkiye'de gençliği güçlendirmek, kaygılarına ve sorunlarına samimi bir biçimde eğilmek sadece yeni nesil yurttaşların demokrasimiz adına güçlendirilmesi anlamında değil, aynı zamanda çağın gerektirdiği ileri teknolojilerle üreten, kalkınmamıza yön veren ve hakça bölüşen bir toplum yaratmamızın da yegane yoludur. Muasır medeniyete giden yol ancak gençlikle birlikte yürüyerek aşılabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Erdoğan: 'Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var.'
Erdoğan: "Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var."
Erdoğan: 'Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız.'
Erdoğan: "Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız."
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP gençlerin sorunlarına ilişkin politika notu hazırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 17:02:25. #1.14#

title