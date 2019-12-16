CHP Gemlik İlçe Başkanı Acar güven tazeledi

16.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:03

CHP Gemlik İlçe Kongresinde başkanlığa yeniden Cemil Acar seçildi.

Gemlik Belediyesi Ömer Kahraman Ek Hizmet Binası Düğün Salonu'nda yapılan kongreye, Acar tarafından oluşturulan tek listeyle gidildi.

252 delegenin tamamının oy kullandığı genel kurul toplantısına CHP Bursa milletvekilleri Orhan Sarıbal, Erkan Aydın ve Yüksel Özkan ile Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da katıldı.

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, kongrede yaptığı konuşmada, örgüt ile aday arasında sorun olmayan ilçelerde başarıyı yakaladıklarını belirterek, Nilüfer, Mudanya ve Gemlik'in buna örnek olduğunu söyledi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da beklentilerin çok olduğuna dikkati çekerek, büyük bir sorumluluk aldıklarını ifade etti. 5 yıl boyunca doğru işler yapmayı hedeflediklerini, Gemlik'i zeytinin başkenti, barışın ve huzurun kenti yapmak için yoğun çaba harcadıklarını anlatan Sertaslan, "Eleştiriler olacak tabii ki ama bunları göğüslemek zorundayız." dedi.

Cemil Acar başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Ercan Acar, Şükrü Aksu, Özkan Ateşli, Nurettin Birgül, Hüseyin Dehmen, Bekir Döğer, Duygu Erdal, Emin Filiz, Özlem Kılıç, Cemil Kurt, Ramazan Kuş, Saim Küçükakdere, Alev Subaşı, Murat Tamer, Gönül Uray ve Mehtap Ünlü yer aldı. Kongrede 27 kişilik il delegeleri de belirlendi.

Kaynak: AA