CHP Gaziantep İl Başkanı Sucu Açıklaması

CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Gaziantep'te yakaladıkları oy oranıyla Cumhur İttifakı'nı geçeceklerini savundu.

Sucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin erken seçime gittiğini belirtti.

Ekonominin kötüye gitmesinden dolayı erken seçime gidildiğini iddia eden Sucu, "16 yıldan beri iktidarını sürdüren, istediği kanunu anında çıkaran iktidar, baskın bir seçime gidiyor." dedi.

Seçime hazır olduklarını ifade eden Sucu, "İttifaka destek veren partilerle sandığa sahip çıkacağız. Gaziantep'te en iyi sonucu alacağız. Gaziantep'te yakaladığımız oy oranıyla Cumhur İttifakı'nı geçeriz." diye konuştu.