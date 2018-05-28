CHP, FETÖ Elebaşı Gülen'in İade Dosyasını İncelemek İçin Bakanlığa Başvurdu
CHP, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade dosyasını incelemek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. CHP heyeti için Bakanlık'tan izin istendi
CHP, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Bakanlık'tan CHP heyetinin iade dosyasını görmek için izin istendi.
İNCE "USULÜNE UYGUN İSTENMEDİ" DEMİŞTİ
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hükümetin FETÖ elebaşı Gülen'i usulüne uygun istemediğini iddia etmiş, hükümetten konu ile ilgili sert mesajlar gelmişti.
ERDOĞAN İDDİALARI YANITLAYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Habertürk TV, SHOW TV ve Bloomberg HT ortak yayınında İnce'nin iddialarına belgelerle yanıt vereceğini açıkladı.
Erdoğan'ın katılacağı yayın saat 23.00'te...