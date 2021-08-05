CHP Fethiye ilçe örgütü yangın ekiplerini unutmadı
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CHP Fethiye ilçe örgütü yangın ekiplerini unutmadı

CHP Fethiye ilçe örgütü yangın ekiplerini unutmadı
Bültenler - Haberler | Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Örgütü tarafından yangın soğutma çalışmalarına devam eden ekipler unutulmadı. İlçe Örgütü tarafından ekiplerin yiyecek ve içecekleri temin edildi.

Konuya ilişkin olarak konuşan CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir: "Yangın soğutma çalışmalarına devam eden ekiplerimizin yiyecek ve içeceklerini temin ettik. Tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Milletimizin yüreği parça parça oldu. Yediden yetmişe herkes ülkemiz için seferber oldu. Ciğerlerimizi kaybettik. Bir daha böyle vahim olaylarla karşılaşmamak tek temennimizdir. Canla başla çalışan ekiplerimizin CHP Fethiye İlçe Örgütü olarak her zaman yanlarındayız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. En kısa zamanda diğer yangınlarında kontrol altına alınması söndürülmesi en büyük dileğimizdir" dedi.

Kaynak: Bültenler

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