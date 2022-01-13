CHP, EYT'lilerin sorunlarının çözümü için yarın 81 ilde eş zamanlı açıklama yapacak

CHP örgütlerinin, Emeklilikte Yaşa Takılanların ( Eyt ) sorunlarının çözümü için yarın 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenleyeceği bildirildi.

CHP'den yapılan açıklamada, EYT'lilerin ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, emeklilik haklarını istedikleri belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 14.00'de Türkiye'nin 81 ilinde kent merkezlerinde EYT'lilerle beraber basın açıklaması yapılarak, soruna dikkat çekileceği kaydedildi.

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da katılacağı Ankara'daki açıklamanın Ulus Meydanı'nda, İstanbul'da Şişhane Meydanı'nda, İzmir'de ise Saat Kulesi'nde yapılacağı duyuruldu.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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