'CHP Esnaf ve Ekonomi Masası' Bingöl'de
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'CHP Esnaf ve Ekonomi Masası' Bingöl'de

'CHP Esnaf ve Ekonomi Masası' Bingöl'de
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Politika

'CHP Esnaf Masası' ile 'CHP Ekonomi Masası' heyetleri, Bingöl'de incelemelerde bulunarak, esnafla görüştü.

'CHP Esnaf Masası' ile 'CHP Ekonomi Masası' heyetleri, Bingöl'de incelemelerde bulunarak, esnafla görüştü. 

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki 'CHP Esnaf Masası' ve 'CHP Ekonomi Masası' heyetleri, Bingöl'de incelemelerde bulundu. Esnaf ziyaretinin ardından temaslarına ilişkin açıklama yapan CHP'li Ağbaba, "Esnaf çok zor durumda. Hem pandemi hem de ekonomik krizle birlikte esnaf yaşayamaz duruma gelmiştir. Bizler, bölgeyi gezip esnafı, işsizi, çiftçiyi, her kesimi dinlemeye çalışıyoruz. Sadece işsizlik fonuyla ilgili birkaç rakam sizlerle paylaşmak istiyorum. Koronavirüste en çok kayıp yaşayan grup çalışanlar oldu. İşsizlik pik yaptı. Dün TÜİK açıkladı. 10 milyona yakın işsizimiz var. Resmi rakamlara göre her 3 gencimizden biri işsiz. Bu işsizlik fonunda biriken paralar işçiden kesiliyor ve bu fonda birikiyor. Bu paralar işçi işsiz kaldığı zaman da ona ödeniyor. Kısa çalışma ödeneğinde yer alan çalışan sayısı da mayıs ayı itibarıyla 1 milyon 176 bin kişidir. Bu kısa çalışma ödeneği de bu ayın sonunda bitiyor. Bunun da mutlaka ertelenmesi gerekiyor" dedi.


'CHP Esnaf ve Ekonomi Masası' Bingöl'de
'CHP Esnaf ve Ekonomi Masası' Bingöl'de
'CHP Esnaf ve Ekonomi Masası' Bingöl'de
'CHP Esnaf ve Ekonomi Masası' Bingöl'de
'CHP Esnaf ve Ekonomi Masası' Bingöl'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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