CHP Esnaf Masası doğu illerinde esnaf ziyareti yapacak
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CHP Esnaf Masası doğu illerinde esnaf ziyareti yapacak

13.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:59
CHP Esnaf Masası doğu illerinde esnaf ziyareti yapacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan heyet, doğu illerinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında milletvekilleri ve PM üyelerinden oluşan heyet, doğu illerinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ilde esnaf ve esnaf odalarını ziyaret etme planı dahilinde, CHP Esnaf Masası heyeti, 15-20 Mart tarihlerinde Van, Hakkari, Şırnak, Mardin ve Batman'da pandemi döneminin etkilerini yerinde inceleyecek.

Heyetin, illerdeki sendikalar, meslek örgütleri, ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geleceği ifade edilen açıklamada, işsizlik, yoksulluk ve mağduriyetleri halkın ağzından dinleyeceği, ayrıca CHP'nin esnaf, işçi, üretici, emekli, dar gelirli, işsiz, kadın ve diğer kesimlerle ilgili yaptığı çalışmaları paylaşacağı kaydedildi.

Ziyarete katılacak isimler şöyle:

"Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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