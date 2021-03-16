CHP Esnaf Masası Çukurca'da esnafla buluştu
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CHP Esnaf Masası Çukurca'da esnafla buluştu

16.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden oluşan CHP Esnaf Masası Heyeti, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde esnaflarla görüştü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında, milletvekilleri ve parti meclis üyelerinden oluşan CHP Esnaf Masası Heyeti, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde esnaflarla görüştü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Beraberindeki heyet üyeleriyle partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Ağbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınırın sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Ağbaba, "Genel başkanımızın görevlendirmesiyle geldik. Dün Van'daydık, bugün de Hakkari ve Çukurca'dayız. Türkiye'nin sıfır noktası. Geçmişte çok çileler çeken bir bölge olduğundan sorunları ve sıkıntıları da çok. O nedenle geliş amacımız dertlerinizi dinleyip, sesinizi ve soluğunuzu Ankara'da duyurabilmek." dedi.

Bu arada HDP İlçe Başkanı Ebubekir Kanar ve partililer, esnaf ziyareti sırasında CHP'li bazı milletvekillerini parti binası önünde karşıladı.

CHP heyeti, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

CHP Esnaf Masası Çukurca'da esnafla buluştu
CHP Esnaf Masası Çukurca'da esnafla buluştu
CHP Esnaf Masası Çukurca'da esnafla buluştu
CHP Esnaf Masası Çukurca'da esnafla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan

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