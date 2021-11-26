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CHP ESNAF MASASI ARDAHAN'A ÇIKARMA YAPTI

Habermetre - Haberler | Toplum
CHP ESNAF MASASI ARDAHAN'A ÇIKARMA YAPTI

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi ile yurt gezilerine devam eden Esnaf Masası Heyeti 13 milletvekili ve parti yöneticileriyle birlikte esnaflar başta olmak üzere, sanayi, ticaret ve meslek odaları, STK'lar ve derneklerle birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi ile yurt gezilerine devam eden Esnaf Masası Heyeti 13 milletvekili ve parti yöneticileriyle birlikte esnaflar başta olmak üzere, sanayi, ticaret ve meslek odaları, STK'lar ve derneklerle birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi.

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