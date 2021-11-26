CHP ESNAF MASASI ARDAHAN'A ÇIKARMA YAPTI
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi ile yurt gezilerine devam eden Esnaf Masası Heyeti 13 milletvekili ve parti yöneticileriyle birlikte esnaflar başta olmak üzere, sanayi, ticaret ve meslek odaları, STK'lar ve derneklerle birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi.
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi ile yurt gezilerine devam eden Esnaf Masası Heyeti 13 milletvekili ve parti yöneticileriyle birlikte esnaflar başta olmak üzere, sanayi, ticaret ve meslek odaları, STK'lar ve derneklerle birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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