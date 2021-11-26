CHP ESNAF MASASI ARDAHAN'A ÇIKARMA YAPTI

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesi ile yurt gezilerine devam eden Esnaf Masası Heyeti 13 milletvekili ve parti yöneticileriyle birlikte esnaflar başta olmak üzere, sanayi, ticaret ve meslek odaları, STK'lar ve derneklerle birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet