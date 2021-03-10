CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, KEFEK'in etkin çalıştırılmadığını öne sürdü

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun (KEFEK) etkin çalıştırılmadığını savunarak "Türkiye'nin kanayan yarası olan kadına yönelik şiddet, taciz ve istismar gibi konularda inisiyatif alarak somut öneriler üretebilmeli, bunları hayata geçirmeli...

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun (KEFEK) etkin çalıştırılmadığını savunarak "Türkiye'nin kanayan yarası olan kadına yönelik şiddet, taciz ve istismar gibi konularda inisiyatif alarak somut öneriler üretebilmeli, bunları hayata geçirmeli ve kadınların güçlendirilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalıdır." dedi.

Süllü, CHP'li kadın milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kadınların toplumda eşit haklara sahip olmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Son yıllarda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin artmasına karşın yeterli önlem alınmadığını savunan Süllü, 2020 yılında resmi verilere göre 300 kadının, bu yılın ilk 67 gününde 68 kadının öldürüldüğünü belirtti.

Süllü, 10 kadından 4'ünün kendisini güvende hissetmediğini dile getirerek "Emniyet Genel Müdürlüğünün TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda geçen yıl sunduğu rapora göre her gün güvenlik güçlerine başvuran kadın sayısı yaklaşık 500. Bir de başvurmayanları düşündüğümüzde, şiddetin boyutu açıkça ortadayken her şey yolundaymış gibi konuşanların iktidar partisi mensupları olduğunu kamuoyu açıkça biliyor." ifadelerini kullandı.

KEFEK'in etkin çalıştırılmadığını öne süren Süllü, şunları kaydetti:

"KEFEK, yasama faaliyetlerini yürütmek yanında ve mağdurların doğrudan dilekçeyle başvurabileceği bir komisyon. Tam da bu nedenle Türkiye'nin kanayan yarası olan kadına yönelik şiddet, taciz ve istismar gibi konularda inisiyatif alarak somut öneriler üretebilmeli, bunları hayata geçirmeli ve kadınların güçlendirilmesi için yoğun bir şekilde çalışmalıdır. Bu kadar önemli bir komisyonun atıl kalmasından değil etkin olarak işlemesinden yanayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman