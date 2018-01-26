CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer Açıklaması

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Alpu Ovası'na yapılması planlanan termik santrale Eskişehir halkının büyük çoğunlunun karşı çıktığını belirterek, "Eskişehir Türkiye'nin havası en temiz ilk 6 ilinden biri. Yapılacak termik santralle şehrin havası, toprağı ve suyu kirlenecek." dedi.

Çakırözer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 21 Ocak 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla 140'ın üzerinde alanın büyük ova ilan edildiğini, Eskişehir Alpu Ovası'nın da bu kapsama alınarak, bu bölgelerde yapılacak işlerde İl Toprak Koruma Kurullarının yetkilendirildiğini bildirdi.

Halkın büyük çoğunluğunun termik santrale karşı çıktığını, buna rağmen Eskişehir İl Toprak Koruma Kurulunun oy çoğunluğuyla Alpu Ovası'nda santral kurulumu için belirlenen araziyi tarım arazisi vasfından çıkardığını öne süren Çakırözer, kararın oy çoğunluğuyla alınmasına rağmen yönetmeliğin karar alma maddesine uygun olmadığını söyledi.

Çakırözer, "Durum böyle olunca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 'Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yaparak, Toprak Koruma Kurulunun karar alma yeterlilik sayısını değiştirdi. Hükümet, Eskişehirlilerin sesini dinlemek yerine 24 Ocak'ta yönetmeliği değiştirdi." diye konuştu.

Eskişehir'in Türkiye'nin havası en temiz ilk 6 ilinden biri olduğunu anımsatan Çakırözer, yapılacak termik santralle şehrin havasının, toprağının ve suyunun kirleneceğini öne sürdü.

CHP'li Çakırözer, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürürlülüğünün yargı tarafından durdurulacağına inandıklarını söyledi.

Açıklamalarının ardından bir gazetecinin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "15 Temmuz; bizim Meclis'te yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz, ardından yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz, başarısız olmuş bir darbe girişimi, tiyatro miyatro değil." sözlerini anımsatması üzerine Çakırözer, "15 Temmuz'un ne olduğunu iyi biliyoruz. Demokrasiye kasteden bir yaklaşımı, hem anayasa kurumlarımız hem de halkımız karşı çıkarak bunu engellediler." dedi.

CHP'nin, darbe girişiminde bulunanlar ve onların tüm siyasi ortaklarıyla hesaplaşılması gerektiğini her fırsatta dile getirdiğini vurgulayan Çakırözer, "Darbeciler ve onların siyasi ayağıya hesaplaşma tam olmadı. Hesaplaşma önemliydi, hükümet bunun OHAL ile yapılması yoluna gitti. OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla devleti yeniden yapılandıran düzenlemlere karşı çıktık. OHAL kullanılarak tüm muhalif, eleştirel kesimlerin bir nevi susturulmaya çalışıldığına dikkat çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.