CHP Eskişehir İl Yönetimi Başkan Kurt'u ziyaret etti
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CHP Eskişehir İl Yönetimi Başkan Kurt'u ziyaret etti

CHP Eskişehir İl Yönetimi Başkan Kurt'u ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Ziyarettin ana gündem maddesi ise koronavirüs pandemisi sonrasında iyice derinleşen ekonomik kriz ve esnafın yaşadığı ekonomik sorunlar oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Yönetimi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Ziyarete CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, İl Kadın Kolları Fikriye Söğütlü, İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Diler ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, ülke gündeminden,güncel siyasete, pandemi ve aşı tartışmalarından, ekonomik sorunlara kadar birçok konu konuşuldu.

Her dört kişiden birinin icralık olduğunu belirten CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, esnafın da ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu kaydetti. "Pandemi nedeniyle ertelenmiş talep sanayide bir miktar hareketlilik yaratıyor, ama o tarafta da hammadde sıkıntısı var. Önümüzdeki aylarda sanayi ve üretim büyük sıkıntıya girecek" diyen Taşel, ülkenin ekonomisinin giderek bozulduğuna dikkat çekti. Hükümetin pandemi sürecini iyi yönetemediğine de değinen Taşel, olası bir erken seçimin yaşanan tüm sorunların çözümü olabileceğini ifade etti.

PANDEMİ SÜRECİ CHP'Lİ BELEDİYELERİN ÖNEMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, İl Kadın Kolları Fikriye Söğütlü, İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Diler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, merkezi hükümetin pandemi sürecini iyi yönetememesinin CHP'li belediyelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti. Bu dönemde sosyal devletin yapması gereken birçok şeyi tüm engelleme girişimlerine rağmen CHP'li belediyelerin yaptığını söyleyen Başkan Kurt, "CHP'li belediyeler olarak sosyal belediyecilik yapmaya, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Fakirin fukaranın yanında olmak sosyal devletin görevidir, ancak onlar bu görevi yerine getirmiyorsa, biz sosyal belediyeciliğin gereğini yapmaya devam edeceğiz. Yerel yönetimlerde uyguladığımız bu anlayışa, iktidara geldiğimizde genişleterek devam edeceğiz. Yaşanan tüm bu sorunlar da artık bu geminin batmak üzere olduğunun kanıtı. Bu nedenle genel seçim büyük önem taşıyor. Ülkemizin dönüm noktası olacak. Burada da halkımıza, muhalefete ve partimize büyük iş düşüyor. CHP iktidarında halkımız her anlamda rahat bir nefes alacak" dedi. Başkan Kurt, ziyaretleri için CHP Eskişehir İl Yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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