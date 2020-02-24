CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel oldu
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CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Kongresinde yapılan seçimle yeni başkan Recep Taşel oldu.

24.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:22
CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel oldu

(CHP) İl Kongresinde yapılan seçimle yeni başkan Recep Taşel oldu.


CHP İl Kongresinde 4 adayın yarıştığı seçim heyecanında kazanan Recep Taşel oldu. Yapılan seçim sonuçlarına göre, Recep Taşel 302, Abdülkadir Adar 219 oy alırken, 38, ise 9 oy aldı. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından il başkanlığı kesinleşen Taşel'i eski başkan Abdülkadir Adar tebrik etti.


Taşel, Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve Sanayi Odası Meclis üyeliği de yapmıştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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