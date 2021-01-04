CHP eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında soruşturma
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CHP eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında soruşturma

04.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:35
CHP eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözleri nedeniyle CHP eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" sözleri nedeniyle CHP eski milletvekili Fikri Sağlar hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Katıldığı bir televizyon programında, 'Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli' şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216'ıncı maddesi kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan, re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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